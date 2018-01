MLS

“Bruce Arena tomó decisiones que nos costaron no clasificar al Mundial”, señala defensa del Team USA

Geoff Cameron no se guardó nada y cree que con Klinsmann habrían conseguido el boleto. Arena se refirió a Cameron como un “huevo podrido”.

Han pasado ya cerca de 4 meses desde la fatídica noche en Trinidad & Tobago en la que Estados Unidos se quedó sin opción alguna de clasificarse al Mundial de Rusia 2018.

Pero la rabia contenida apenas empieza a salir a la luz, en forma de señalamientos y diferencias que tienen relación con los actores principales que directamente pudieron tener injerencia en el terreno de juego aquella noche.

El turno toco para Geoff Cameron, quien explotó contra Bruce Arena, quien a su vez, también contraataco en un tono de pocos amigos. Haciendo arder la polémica del oscuro episodio del balompié norteamericano.



Nos referimos por supuesto al ex seleccionador estadounidense Bruce Arena y el defensor central del Stoke City de la Premier League, Geoff Cameron – quien fue a la banca para el partido decisivo ante los trinitarios.

“Bruce Arena tomo decisiones que nos costaron no clasificar al Mundial”, le dijo Cameron en exclusiva al New York Times. Y no tengo problema en decirlo porque teníamos al grupo adecuado de jugadores (para clasificar)”.

Las contundentes palabras de Cameron también aseguraron que la culpa ciertamente recae sobre los jugadores, pero también de no haber despedido a Jurgen Klinsmann del timonel de las barras y las estrellas, la historia hubiera sido diferente.

“Nuestros nombres aparecerán en la historia con el equipo que no clasifico”, comentó Cameron al rotativo neoyorquino. “Eso recae sobre nosotros los jugadores, pero al final del día, estoy convencido de que si Jurgen Klinsmann aun fuera nuestro entrenador, hubiéramos clasificado a la Copa del Mundo”.



La molestia y el arremetimiento de Geoff hacia Bruce tiene origen en que siente que Arena y su cuerpo técnico usaron excusas injustificables para mandarlo al banquillo de suplentes y no fueron honestos de frente.

Las palabras críticas de Cameron se encontraron igualmente con duras palabras de Arena, quien fue contactado telefónicamente por The New York Times.

“Cuando las estrellas, la luna y el sol están alineados apropiadamente, Geoff es un muy buen jugador. No se alinean apropiadamente todo el tiempo”, replicó Arena en referencia a que no lo puso en el cuadro titular por no haber estado al nivel en duelos previos.

Hace un par de semanas en Filadelfia, Arena ya hacía referencia a los dimes y diretes que se avecinaban entre él y Cameron.



“La química del equipo no estaba bien”, dijo Arena quien además añadía que había “un par de huevos podridos” en el vestidor.

Uno de esos “huevos podridos” que señalaba Arena, era Cameron, de acuerdo con sus propias declaraciones de aquel día en Philly.

“Leerán sobre uno de ellos en los próximos días en The New York Times”, advertía en ese momento Arena sobre la tormenta que se avecinaba.

Sin tapujos, crudas, sin máscaras, y explícitos, así fue el encuentro entre las declaraciones de ambos.

Ahora las cuestiones son, ¿habrá un segundo round? ¿Hablaran más protagonistas de aquella noche al respecto? ¿Quién será el otro “huevo podrido”?