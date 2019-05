Bruce Arena debutará oficialmente el domingo como entrenador de New England Revolution

Bruce Arena decidió estar presente en el banco de suplentes de New England Revolution el domingo en el encuentro frente a LA Galaxy (10:30 pm ET / MLS Live en ESPN+), según informó el viernes el periódico The Boston Globe .

Tras ser nombrado el 14 de mayo como director deportivo y entrenador en jefe del equipo de la Conferencia Este, Arena comenzó a dirigir los entrenamientos del los 'Revs' días atrás, pero puso en duda su presencia en California el domingo, por no querer ser un factor de distacción para el plantel de New England .

"Siempre estoy entrenando. Los entrenadores siempre entrenan. En el último año y medio he sido el mejor entrenador de NBA, de la NFL, de béisbol y de hockey sobre hielo", señaló con sarcasmo el cinco veces campéon de MLS Cup tras el entrenamiento del martes. "Soy como ustedes, muchachos", comentó a la prensa presente. "¿Ustedes saben cuán inteligente te vuelves cuando no haces esto cada día y puedes sentarte en el sector de prensa o frente a un televisor? Te conviertes en un genio".



"Lo único que no he conseguido hacer es entrar en las redes sociales y ser un crítico real, pero lo lograré algún día. ¿Si estaré en la cancha el domingo? Todavía no lo se. Si pienso que puedo ser una distracción para el equipo, no lo haré", señaló en esa ocasión.