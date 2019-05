Bruce Arena con soberbias declaraciones a lo Hugo Sánchez: “No hay nada por lo cual deba redimirme”

A veces para ser ganador se requiere de cierta soberbia y sin duda de extrema confianza en sí mismo. Características que acompañan la personalidad del director técnico Bruce Arena, quien fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador del New England Revolution el jueves por la mañana.

Pero un poco de humildad, reflexión y aceptación de culpa cuando las cosas no salieron bien, nunca cae mal, sobre todo si ya ha pasado un tiempo considerable para analizar y dejar sanar las heridas.

No es el caso de Arena, quien ha gozado de un carrera como entrenador muy exitosa, y la cual ha sido ampliamente reconocida y elogiada. Pero quien al parecer no ha digerido la dimensión del fracaso mayúsculo con la selección estadounidense al no poder clasificarla a la Copa del Mundo Rusia 2018.

“No hay nada por lo que tenga que redimirme”, le dijo tajantemente Arena a The Athletic momentos antes de un partido con causa entre los Revs y el Chelsea el miércoles.

Bruce aprovechó para no solo dejar claro que su gestión con el Revolution no es ningún tipo de revancha profesional, al aludir a sus días de gloria de manera un tanto retadora y echando culpas al proceso de Jurgen Klinsmann en el hundimiento del barco del Team USA en el hexagonal del 2017, sin reflexionar en su parte de responsabilidad – que no es menor al dirigir 8 de los 10 encuentros de la fase final de la eliminatoria.

“He tenido una muy buena carrera, si alguien quiere superarla, sean bienvenidos”, le dijo Arena a The Athletic. “Hicimos un gran trabajo con la selección de Estados Unidos.

“La situación que heredé no era perfecta, y sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos desde que me contrataron que todo se definiría en el último día. Y así fue.

“Nos quedamos cortos, No hay excusas ahí. No sé si sigues los deportes, pero al final del día, no todos ganan. Hicimos lo mejor que pudimos, el staff y los jugadores”.



En la conferencia de prensa del jueves, Arena contestó preguntas de diversos temas. Entre los cuales, mencionó que Robert Kraft, dueño de los Revs y los New England Patriots de la NFL, proveerá los recursos financieros para que el equipo sea “mucho más competitivo, y ultimadamente, un día, gane la MLS Cup”.

Bruce es el máximo ganador de Copas MLS, con cinco conquistadas de su mano. En las últimas tres con LA Galaxy, siempre tuvo una plantilla en el Top 3 de la MLS en cuanto al costo/nomina se refiere. Por lo cual resulto curioso que resaltara al actual campeón Atlanta United como un ejemplo a no seguir.

“No creo que ningún club en esta liga deba gastar de la manera que Atlanta gasta”, dijo Arena. “Se puede ser exitoso sin ser el que más gasta en la liga”.



Cuando se le cuestionó cuanto tiempo para alcanzar éxitos con New England, Arena puso un mediano plazo.