Bradley Wright-Phillips, artillero récord de New York Red Bulls y eximio 'fashionista'

"Dos Nueves". Probablemente antes de que él llegara a la MLS nadie prestaba atención al 99. Hoy no solo otros jugadores usan ese dorsal en la liga norteamericana, sino que esa cifra se convirtió en un estilo de vida.

Bradley Wright-Phillips, el brillante goleador de New York Red Bulls, presentó el miércoles por la noche las últimos modelos de su línea de gorras y vestimenta.

En esta ocasión, un local en el centro de Manhattan fue la sede de la presentación de "Two Nines", una edición limitada de gorras bautizadas en honor a la ya icónica camiseta del atacante inglés.

Diseñadas por New York Red Bulls, el propio Wright-Phillips y su empresa Two Nines -en asociación con New Era- podrán ser adquiridas por el público en general en MLSstore.com.