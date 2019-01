¡‘Bombardero’ de dólares! Sólo por estas dos vías LAFC ‘soltaría’ a Carlos Vela para el Barcelona

Mucho se ha hablado en las últimas horas de la posibilidad de que Carlos Vela pueda terminar en el Barcelona en este mercado invernal; sin embargo, Los Angeles Football Club (LAFC) tiene claro que no lo dejará escapar tan fácilmente a la tentación que significa jugar para el cuadro blaugrana.

De acuerdo al diario As de España, sólo hay dos vías para que Vela pudiera terminar recalando en el conjunto culé y ambas son con importantes sumas de por medio: La primera es que tendrían que pagar el total de los derechos federativos del jugador, el conjunto angelino desembolsó 11.5 millones de dólares a la Real Sociedad y querrían recuperar gran parte de esa inversión en caso de que el delantero desee emigrar.

Hasta el momento no han existido contactos con la directiva del LAFC, incluso John Thorrington, director deportivo del club, no se plantea la salida del mexicano, desea que permanezca, es el estandarte, el jugador más querido y perderían más en caso de que saliera. Por ello pretenden tener una charla lo antes posible con Vela y su representante para conocer sus intenciones, saber si desean permanecer en la MLS o emigrar al Barcelona, escuadra a la que no le saldría nada barata la incorporación de un jugador que en marzo cumplirá 30 años.