'Bofo' y 'Sava', motores latinos del buen momento de un Real Salt Lake con aspiraciones

"El año pasado eliminamos a LAFC [en Playoffs], y Toronto FC [uno de los rivales superados recientemente por Real Salt Lake] fue campeón dos años atrás", reflexionó recientemente 'Bofo' Saucedo, en declaraciones que reprodujo el periódico The Salt Lake Tribune. "¿Así que por qué no podemos hacerlo? ¿Por qué no podemos ser los campeones de la Conferencia Oeste? ¿Por qué no podemos ganar la MLS Cup?", se inquirió el volante ofensivo.