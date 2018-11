Galindo: “Se me hizo un proyecto muy serio, un equipo que tiene grandes cosas por hacer”

Galindo detalló los motivos que le llevaron a tomar la decisión. “Se me hizo un proyecto muy serio, un equipo que tiene grandes cosas por hacer. Más allá de cómo quedó el torneo pasado, se ve que los dueños y directivos son serios, puedes trabajar a gusto y lograr cosas aquí. Siempre me llamó la atención y más últimamente de venir acá (EE.UU) y poder trabajar en la MSL. Siempre jugábamos en contra pero siempre tuve ese gusto, que algún día iba a estar aquí trabajando” , comenta de una meta que pudo cumplir.

El de Zacatecas, contó como será su aporte al cuerpo técnico que se suma. “Siempre le digo que soy 24 horas para él, cuando eres ayudante tienes que estar en todos los aspectos, pero prácticamente hacemos de todo. En eso no nos hemos puesto de acuerdo, en los trabajos técnicos, en la definición con el delantero, con el futbolista, en los tiros libres, penales. En lo que él me comente, pues con mucho gusto. Ya yo fui técnico y tengo todo el conocimiento”.

“Yo soy nuevo, he convivido con ellos fuera del fútbol. No los conozco como son, pero como yo estuve en Chivas, todo lo que hablan de este cuerpo técnico es sensacional, es muy bueno. Es como una familia para ellos y tu los ves como se comportan con sus hijos, con ellos mismos, siempre están arropándose, siempre están ayudándose en todos los sentidos, entonces eso a mi me llama mucho la atención, la verdad. A mi cuando me invita Matías yo no lo dudo, al contrario. Ellos te facilitan las cosas”, sentenció ‘El Maestro’.