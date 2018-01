Bastian Schweinsteiger: "Tuve ofertas de Europa y Asia, pero para mí es importante continuar con Chicago"

De la mano del alemán Bastian Schweinsteiger y de otras contrataciones importantes, Chicago Fire cerró 2017 con la sensación de haber hecho bien las cosas. En apenas un año, el equipo de Veljko Paunovic pasó de estar en el fondo de la tabla a ser uno de los principales protagonista de la liga. El equipo norteño busca elaborar y mejorar en 2018 en base a la gran progresión que experimentó el año pasado.

"Siempre busco congeniar mis metas personales con las del club y el equipo", señaló el campeón del mundo con la selección de Alemania en su primer contacto con la prensa durante la pretemporada. "Me gustaría que el equipo mejorase su juego, así a todo el mundo las cosas resultarían más fáciles para todos en la cancha. Por supuesto, también me gustaría clasificar a los Playoffs. El año pasado terminamos terceros en la Conferencia Este -segundos entre los equipos estadounidenses en el Este, en realidad- así que fue una gran temporada. Ahora que todos nos conocemos será mejor, pero antes tenemos que hacer nuestro trabajo".



El ex volante de Bayern Munich y Manchester United se mostró relajado en su retorno a 'la Ciudad del Viento', y reconoció que había desestimado recientes ofrecimientos de equipos de Europa y Asia. "Por supuesto, recibí ese tipo de propuestas. Pero para mí era más importante continuar el trabajo que estuvimos haciendo aquí el año pasado. Por eso primero hablé con Chicago Fire. Quiero contribuir tanto como me sea posible en esta temporada".

El también centrocampista Dax McCarty también destacó la importancia de seguir evolucionando a partir de lo hecho en 2017. "Tuvimos una buena temporada, y creo que la mentalidad de todo el grupo es que más deseamos construir y mejorar", manifestó el ex capitán de New York Red Bulls. "Pero pese a que el año fue bueno, la temporada no estuvo completa. Diría que sí constituyó una mejora con respecto a años previos, pero no ganamos ningún trofeo, ni siquiera ganamos un partido de Playoff. Así que no podemos declarar que lo del año pasado fue un éxito. Queda espacio para mejorar".



"Lo bueno es que podemos tomar la experiencia del año pasado, ver cuan bien jugamos o cuan mal jugamos sobre el final de la temporada, y todo lo que nos costó actuar en la postemporada", explicó McCarty. "Podemos usar todo eso como motivación y esforzarnos por mejorar".

Otro protagonista que desea mejorar tras un buen 2017 es el atacante Nemanja Nikolic, quien tras marcar 24 goles se quedó con el Botín de Oro de la MLS en su temporada de debut con Chicago Fire. El internacional húngaro desea seguir con su buen nivel, aún si ya no cuenta como compañero con David Accam, recientemente transferido a Philadelphia Union.



"Si logramos mejorar como equipo, será algo muy bueno para mí", expuso Nikolic. "Lo que pasó el año pasado no significó nada especial para mí porque durante las últimas cuatro temporadas fue el Botín de Oro en todas las ligas en las que jugué. Me puso muy contento conseguirlo en la MLS, donde competí con jugadores como David Villa, Sebastian Giovinco, Jozy Altidore, Clint Dempsey y tantas otras figuras".