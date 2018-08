Bajas confirmadas en LA Galaxy vs LAFC: Gio dos Santos no estará y hay una ventana pequeña para Jona

“Tener tantos cambios en la alineación no ayuda para corregir estas cosas”, aseguró el técnico ante las constantes variaciones que ha tenido que hacer por suspensiones y lesiones en la racha de su equipo que lleva cuatro partidos sin victoria.

Por ello, en el derbi ante LAFC, aunque importante para club, jugadores, técnico y aficionados, el objetivo primordial es los tres puntos no tanto por enfrentar al rival de patio, sino por lo que implica el partido en la carrera por un cupo a los Playoffs.

“Obviamente no quiero perder este partido, y queremos ganar la serie (contra LAFC), pero si eso significara no entrar a los Playoffs, prefiero entrar a los Playoffs y no ganar la serie”, concluyó.