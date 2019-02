¡Atención, Tata! Con par de golazos de Carlos Vela, LAFC golea al equipo de Iniesta, Podolski y David Villa

A pesar de ser un partido de carácter amistoso entre el conjunto angelino y el nipón, tuvo un escenario poco común para ser pretemporada, ya que el Banc of California estuvo cerca de estar a su máxima capacidad para presenciar el duelo.



Con enorme deleite, los hinchas de LAFC vieron como el crack mexicano no está pensando en el conjunto catalán, y en cambio sigue en gran forma, liderando en la cancha al equipo para dejar en la lona al equipo de Andrés Iniesta, Lukas Podolski y la ex estrella del New York City FC, David Villa.