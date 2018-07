Ashanti entonará el himno nacional de EEUU en el Partido de las Estrellas de la MLS

Recientemente, Ashanti y Ja Rule agotaron boletos de tres giras en Estados Unidos, una gira por Europa y una gira por Australia/Nueva Zelanda en 2016/2017. Ashanti posee su sello discográfico, Written Entertainment, y lanzó en abril su nuevo single "Say Less" con la participación de Ty Dolla $ign y producido por DJ Mustard. Sus créditos cinematográficos incluyen "Coach Carter", "John Tucker Must Die", "Resident Evil Extinction" y "Mothers & Daughters" en la que fue productora ejecutiva. También es la productora ejecutiva de su nueva película musical "Stuck”, que se estrenará el 26 de octubre de este año.