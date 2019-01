Arrancó la era Almeyda en San

San José, CA -- Aunque él asegura que no se trata estrictamente de un cambio de cultura sino de identidad futbolística, la era de Matias Almeyda en San José Earthquakes llegó con sonrisas, motivaciones renovadas y un ambiente que evidentemente no existía en 2018.

Los Earthquakes no realizaron muchas incorporaciones para este 2019, pero ello no significa que se trate de una falta de interés por mejorar la plantilla. “No trajimos figuras, pero hicimos un mercado muy inteligente. Yo creo que tenemos un equipo competitivo para empezar la temporada”, explicó Almeyda al respecto sin descartar que el verano pueda ser más movido en temas de altas para el plantel.

En ese sentido, uno de los recién llegados aceptó que la influencia del ex técnico de Chivas (Liga MX) y River Plate (Argentina), fue fundamental en su llegada. “Fue él quien me llamó, me explicó el plan que tienen para el equipo y a mí me gustó la idea. Creo que será un gran reto para mí y espero regresar la confianza en el terreno de juego”, aseguró el argentino Cristian Espinoza, quien llevará la número 10 en el equipo de Almeyda.