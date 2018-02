¡Atención! ¿Otra figura grande del fútbol europeo en la mira de los equipos de la MLS?

Una gloria de la selección holandesa y el Bayern Munich podría llegar próximamente a la MLS. El extremo Arjen Robben, de 34 años, declaró a la web Sportbuzzer que no tiene intención de colgar lo botinas y que podría imitar a Bastian Schweinsteiger y continuar su carrera en la Major League Soccer.

Con el conjunto bávaro Robben -cuyo contrato finaliza en el verano- ha ganado seis títulos de liga y cuatro copas domésticas alemanas con la camiseta del Bayern Munich.



"De eso hablamos en la cocina de mi casa actualmente, con amigos y famliares", respondió Robben cuando se le preguntó si se imaginaba en ligas no europeas como la MLS, la Superliga de China o el fútbol del Golfo Pérsico.

"Ahora es el momento en el que debo tomar una decisión", agregó el futbolista. "Me aproximo al fin de mi carrera y tengo mucho en lo que pensar. No es sencillo, aunque es algo que también me entusiasma. Muchas opciones siguen abiertas, pero ya he rechazado algunas... pero eso se mantiene en lo privado".



"Todavía me siento bien y creo que puedo seguir jugando uno o dos años en el más alto nivel, ese es mi objetivo", añadió Robben. "Conseguí todo lo que me propuse en mi carrera, y la cereza del postre fue la Champions League".

¿Se sumará el holandés en el verano a otras glorias del fútbol europeo que ya están en la MLS, como Sebastian Giovinco o David Villa?