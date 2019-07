Argentino con impronta uruguaya, Tati Castellanos se instala como figura en NYCFC

"A los 17 años llegué a Universidad de Chile. Estuve dos semanas a prueba hasta que me aceptaron", contó Castellanos a FutbolMLS. "Pero estuve diez meses sin jugar porque me faltaban papeles. Era menor. A los 18 comencé a jugar y llegué a jugar un partido de la Copa Sudamericana contra Corinthians".

El cambio de entrenador en 'la U' propició su salida hacia otro equipo. No sería a un equipo de su país natal. "En Argentina no me conocen mucho", apuntó el futbolista. Su destino sería el Club Atlético Torque, que en ese momento competía en la segunda división de Uruguay.



"Torque es parte del City Football Group [el grupo empresario que también controla a New York City FC]", comentó el atacante al dar detalles de su llegada a MLS. "Por suerte el técnico aquí me quería. Dome [Torrent] me quería. Él hizo fuerza para que viniera. Analicé la oferta con mi representante y acepté. Me interesaba venir para estar con jugadores como David [Villa] y Maxi [Moralez]".