¿Ardido? Minnesota United corta racha goleadora del condescendiente Zlatan: “La tuvieron fácil”

Los Loons, quienes no habían logrado dejar su arco en cero desde la jornada 2 a principios de marzo, y quienes habían permitido siete goles en sus dos compromisos previos a verse las caras con los angelinos, lograron contener al sueco.

Aun así, Ibra no le dio crédito a sus rivales en cortarle su racha.



“No creo que hayan hecho nada especial”, le dijo Zlatan a los reporteros al termino del encuentro. “Creo que se le puso fácil a ellos, porque no tuve chances, y si no tienes oportunidades es fácil para los defensores porque no tienen que reaccionar.