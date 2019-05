"Apuntamos a convertirnos en el equipo número uno", amenaza un radiante Zlatan Ibrahimovic

"Nuestro objetivo no es quedarnos entre los cuatro primeros, sino ser el número uno", bramó Zlatan Ibrahimovic tras la victoria a domicilio por 2-0. "A los Playoffs entra el séptimo clasificado. No me interesa el puesto siete, me interesa el número uno. Eso es lo que queremos y por eso estamos jugando", insistió el sueco.