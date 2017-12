Antonio Nocerino y Oguchi Onyewu entre los jugadores disponibles para el Draft de Jugadores Libres de la MLS

La Major League Soccer anunció el martes la lista de jugadores disponibles para el el Draft de Jugadores Libres 2017 que se llevará a cabo este miércoles a las 3:30 pm ET.

El Draft de Jugadores Libres consiste de jugadores que no son elegibles para el Draft de la MLS o Agencia Libre y están o A) sin contrato vigente y no han recibido una oferta legítima, o B) no han renovado su contrato para el 2018.

El proceso de selección del Draft de Jugadores Libres se determina por el orden opuesto de la tabla de posiciones general de la MLS 2017, tomando en cuenta el rendimiento durante la postemporada. LA Galaxy tendrá la primera elección, el campeón de la MLS Cup 2017 Toronto FC tendrá la 22ª elección y el club de expansión Los Angeles Football Club tendrá la 23ª elección.

Jugadores disponibles para el Draft de Jugadores Libres

Club Jugador Atlanta United Jeffrey Otoo Chicago Fire Joey Calistri Chicago Fire Matej Dekovic Chicago Fire John Goosens Chicago Fire Joao Meira Colorado Rapids Joshua Gatt Colorado Rapids Mekeil Williams Columbus Crew SC Marshall Hollingsworth Columbus Crew SC Abuchi Obinwa Columbus Crew SC Rodrigo Saravia Columbus Crew SC Ben Swanson D.C. United Julian Buescher D.C. United Eric Klenofsky D.C. United Rob Vincent FC Dallas Eduardo Cortes FC Dallas Luis González FC Dallas Hernán Grana Houston Dynamo Calle Brown Houston Dynamo José Escalante Houston Dynamo Joe Holland Houston Dynamo Taylor Hunter LA Galaxy Bradley Diallo LA Galaxy Clement Diop LA Galaxy Nathan Smith LA Galaxy Pele van Anholt LA Galaxy Jaime Villarreal Minnesota United FC Justin Davis Minnesota United FC Ismaila Jome Minnesota United FC Kevin Venegas New England Revolution Josh Smith New York City FC Miguel Camargo New York City FC Shannon Gómez New York City FC Andraz Struna New York Red Bulls Brandon Allen New York Red Bulls Gideon Baah New York Red Bulls Arun Basuljevic New York Red Bulls Zeiko Lewis New York Red Bulls Dan Metzger Orlando City SC Hadji Barry Orlando City SC Devron García Orlando City SC Antonio Nocerino Philadelphia Union Aaron Jones Philadelphia Union Oguchi Onyewu Philadelphia Union Ken Tribbett Philadelphia Union Giliano Wijnaldum Real Salt Lake Reagan Dunk Real Salt Lake Omar Holness Real Salt Lake Justin Schmidt Real Salt Lake Chris Schuler Real Salt Lake Ricardo Velazco San Jose Earthquakes Kip Colvey San Jose Earthquakes Lindo Mfeka San Jose Earthquakes Matheus Silva Sporting Kansas City Cameron Iwasa Sporting Kansas City Cameron Porter Toronto FC Brandon Aubrey Toronto FC Sergio Camargo Vancouver Whitecaps FC Kyle Greig Vancouver Whitecaps FC Cole Seiler





publicidad