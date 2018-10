Ante la lesión de Miguel Almirón, "es el momento de que Ezequiel Barco juegue", dicen en Atlanta

Cuando días atrás Miguel Almirón tuvo que dejar el terreno de juego durante el partido entre Atlanta United FC y New England Revolution por una lesión muscular, el entrenador Gerardo Martino acudió al banco de suplentes de inmediato para llamar a Ezequiel Barco.

El enganche paraguayo no estará presente el domingo (3 pm ET, ESPN Deportes) en el choque ante Chicago Fire, y todo da a entender que el exIndependiente volverá a ser el recurso que 'las Cinco Bandas' utilizarán para intentar sobrellevar la baja del 10. Barco no es titular en un partido como visitante en el conjunto rojinegro desde el 2 de septiembre, y desde esa ocasión solo ha estado en dos oportunidades en el XI inicial en compromisos disputados en el Mercedes-Benz Stadium.