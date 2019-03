Ante equipos mexicanos, este año a la MLS le faltó un 'matagigantes'

Liga MX tres, MLS cero. Un 'marcador' inapelable. Atlanta United , New York Red Bulls y Houston Dynamo cayeron en cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf frente a Monterrey , Santos Laguna y Tigres , respectivamente, y quedaron fuera de la competición internacional. Esta vez, las diferencias se notaron y marcaron un espacio que duele. Que todavía no pudo ser remontado.

No se trata de fórmulas secretas, sino de ver qué pasó con los equipos de MLS que más cerca han estado de ganar la Champions League en años recientes. Los dos ejemplos más próximos están en Canadá . Y el más claro de ellos seguramente es el del Toronto FC de 2018.

No solo las figuras naturales de Toronto FC brillaron en esa frustrada carrera hacia la gloria. Todas las líneas del conjunto canadiense estuvieron en un nivel de excepción y por poco lograron el envidiable objetivo. El esfuerzo del plantel de Greg Vanney fue tan intenso que el equipo jamás logró recuperarse. Decepción y lesiones terminaron quemando por completo un año que finalizó con el club fuera de los Playoffs de la MLS en 2018.

Ignacio Piatti y Laurent Ciman fueron igual de excepcionales en el Montréal Impact que fue subcampeón en la edición 2014-15. El club francófono no pudo superar en la final el enorme escollo que 'las Águilas' del América le plantearon. Pero para llegar a esa situación el Impact superó en cuartos de final a Pachuca y en semifinales al Alajuelense . Definitivamente, fue un equipo que supo competir.



El ensayo de Frank de Boer en Atlanta United pasó sustos frente a Herediano en octavos de final, y definitivamente no pudo frente a un eficaz Monterrey en cuartos. Las diferencias no fueron enormes, pero Rayados contó con la capacidad de ser letal cuando la serie lo requirió. Para los regios, eso se produjo en el encuentro de ida, aprovechando flaquezas de 'las Cinco Bandas' en los minutos finales. La revancha le dio al entrenador holandés una victoria que no le sirve para avanzar, pero que sí le abre caminos que puede transitar de ahora en más. Pese a que los cambios en el plantel han sido mínimos, la táctica y la disposición de los jugadores han mutado mucho desde la salida de Gerardo Martino.