Puede haber 'clásico peruano' entre dos equipos de la MLS ubicados en la región de Cascadia

Desde hace varios días el atacante Andy Polo es parte del plantel de Portland Timbers. El internacional peruano apunta a ser uno de los revulsivos en el ataque del equipo de la región de Cascadia, y se mostró feliz por su llegada al conjunto de 'los Leñadores'.

"Me siento realmente bien por estar entrenando con el equipo. Era una de las cosas que esperaba hacer. El club mostró interés en mí y estoy muy contento de estar aquí", explicó en el marco de una entrevista registrada por la web oficial del club.



Polo -con pasado en la primera división de su país y las ligas de Italia, Colombia y México- cuenta con buena información sobre el presente de la MLS y Portland Timbers. "He visto partidos de la liga. Es muy competitiva, y está llegando mucho talento para hacerla crecer más. También futbolistas de Perú; conozco a algunos de los muchachos que llegaron antes que yo. Eso me entusiasma bastante", manifestó el sudamericano. "Y sobre este equipo... He visto a los aficionados, y puedo decir que es un grupo de gente fantástica. Esa es otra de las cosas que me llamaron la atención y me incentivaron a venir".



Uno de los compatriotas de Polo que ya están en la MLS es uno de sus mejores amigos, Yordy Reyna, volante ofensivo de Vancouver Whitecaps. "Antes de llegar a la MLS hablé con Yordy", señaló Polo. "Él es como un hermano para mí. Hemos estado jugando juntos por año en las selecciones juveniles. Él fue una gran referencia para mí". Andy tiene claro que los Timbers mantienen una gran rivalidad con el equipo de Reyna. "Él me habló de eso. Son partidos que nos gusta jugar. No veo la hora de enfrentarlo", agregó con una sonrisa.