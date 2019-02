“Almeyda sabe llegarle al jugador como persona y como futbolista”, asegura líder de San Jose

“Ahora tenemos un cuerpo técnico de gran experiencia, que nos habla mucho, que nos ayuda mucho, que sabe cómo llegarle al jugador como persona y como futbolista”, dijo Godoy para describir lo que ha traído el ex técnico de Chivas de Guadalajara y River Plate al grupo.

Obviamente, la competencia aún no comienza. Pero el giro en la cultura y el espíritu del plantel es lo que fundamentará un nuevo San José . “Trabajamos prácticamente doble jornada todos los días y se trabajó mucho la parte física, táctica, técnica y eso nos ha ayudado”, explicó el panameño sobre las dos semanas de pretemporada del equipo en la ciudad mexicana de Cancún .

Obviamente el reto número uno de Panamá estará en el verano. “Se viene la Copa Oro, sabemos que los últimos años nos ha ido muy bien y ojalá esta no sea la excepción”, lanzó.



Finalmente, sobre la designación de Julio Dely Valdés como seleccionador interino de Panamá, Aníbal fue contundente. “Será decisión de la Federación, pero personalmente creo que Julio es un técnico que nos puede llevar a Qatar (Mundial de 2022) no fácilmente, pero nos puede ayudar a llegar. Yo me decido por él, no soy el que decide pero esa es mi opinión”.