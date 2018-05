Alerta en Montreal: el propietario del Impact no descarta la posibilidad de vender a 'Nacho' Piatti

La situación deportiva de Montréal Impact está lejos de ser la ideal. El equipo canadiense está en la anteúltima posición de la Conferencia Oeste, tras jugar 12 partidos. Tres victorias y nueve derrotas. La última de ellas se produjo el lunes por la noche, en el Stade Saputo, en una caída por 0-1 ante un LA Galaxy que jugó todo el segundo tiempo con 10 hombres.

Es una situación extraordinaria para el club francófono, que podría requerir de una medida extraordinaria -casi impensada- como sería la venta de la máxima figura del equipo, Ignacio Piatti.



"No quiero dar inicio a ningún rumor", señaló Joey Saputo -presidente y propietario de Montréal Impact-, en diálogo con el periodista Jeremy Filosa, de la estación de radio 98.5 Sports, tras la caída frente al conjunto californiano. "Quizás esté hablando un poco en caliente pero, hablando seriamente, si alguien se acerca para quedarse con [Ignacio] Piatti y me ofrece una cantidad 'X' de dinero por él, ahorro en el tope salarial y, además, puedo hacer dinero".

"¿Somos un mejor equipo con tres jugadores que ganen dos millones de dólares por cabeza, o con uno que gane seis millones?", se preguntó Saputo. "No lo se. De todos modos, en lo personal, no estoy feliz con la situación actual y no soy el tipo de propietario que podría decir 'terminemos el año y luego tomemos decisiones'. Tenemos tiempo para hacerlo ahora".



'Nacho' Piatti -el jugador mejor remunerado del plantel de Montréal Impact según los documentos del Sindicato de Futbolistas de la MLS- ha sido el futbolista más productivo del equipo desde su incorporación en 2014, y firmó una extensión de contrato al final de la pasada temporada. En la MLS 2018, el volante ofensivo ha marcado hasta el momento cinco goles y ha generado seis asistencias en 11 encuentros.



Con el 10 hipotéticamente en el mercado el Impact podría captar fondos para hacer una reforma estructural a su plantel.

"He tenido conversaciones con el cuerpo técnico", manifestó Saputo. "El Impact definitivamente tendrá que ha tomar una decisión durante la ventana de transferencias de julio. Necesitamos hacer un movimiento. No puedo aceptar la situación en la que estamos en este momento. Soy muy competitivo. Todavía tenemos la oportunidad de obtener nuestros objetivos. Todavía quedan muchos partidos por jugar. No voy a rendirme sin pelear".