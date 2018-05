"Al fútbol juegan 11 contra 11, no 11 contra 5", reclama Bastian Schweinsteiger tras derrota de Chicago

Otra derrota para Chicago Fire. La del domingo fue como local, por 2-3, ante un dinámico equipo de Chicago Fire que expuso una vez más las debilidades del equipo de 'la Ciudad del Viento'. La caída frente al club texano fue la cuarta en el Toyota Park en 2018, contra las apenas dos derrotas en su reducto que el Fire registró en 2017.

La derrota ante el Dynamo dejó al plantel entrenado por Veljko Paunovic seis puntos por detrás de New England Revolution, que actualmente ocupa la sexta y última plaza de acceso a los Playoffs en la Conferencia Este. Nada está perdido, por supuesto. Quedan todavía 23 juegos por disputar. Literalmente, todo podría ocurrir a esta altura de la tamporada. Pero eso no evitó que Bastian Schweinsteiger -la máxima figura del equipo- expresara su frustración.



"Estábamos al frente del partido, por 2-1. Remontamos en una buena manera, pienso", explicó el alemán en el vestuario local. "Concedimos un penal. Lo que hicimos no fue suficientemente bueno, eso está claro. Tenemos demasiadas derrotas jugando aquí en casa. Hay muchas situaciones durante los partidos en los que nos pensamos 'de acuerdo, estamos bien', pero terminamos 'matándonos' de manera innecesaria".

El Fire ha tenido que lidiar con una serie de lesiones entre la última parte de la temporada pasada y el inicio de esta. Entre las bajas están Michael de Leeuw, Djordje Mihailovic y Matt Polster, todos con lesiones de varios meses de duración. El domingo las cosas se pusieron más complicadas debido a la ausencia del volante defensivo Dax McCarty, afectado por una lesión en el tendón de la corva.



publicidad







Schweinsteiger cree que todo el club debe dar un paso adelante en este momento.

"Todo el mundo tiene que hacerlo", dijo el campeón del mundo en 2014. "No importa si se trata de un veterano como Alan Gordon o de un novato. Todo el mundo tiene que entregar su mejor actuación, no solo durante el fin de semana, sino también durante el trabajo de la semana", reclamó. "He jugado al fútbol de manera profesional desde 2002, e intento mejorar cada día, y esa es mi actitud. Todo el mundo debería tener esa actitud; no solo los jugadores, sino también la gente que se ocupa de nuestros uniformes, los fisios, los entrenadores. Todo el mundo debe proceder de la misma manera. En caso contrario nos atascaremos y eso no es bueno.





"Por supuesto, cada fin de semana podemos decir 'tenemos que mirar hacia adelante y olvidarnos de esto'. Pero ahora mismo no estoy de acuerdo con eso. Tenemos que dar un paso adelante, todo el mundo tiene que asumir su responsabilidad", insistió el jugador franquicia. "No siempre todo corresponde a los jugadores veteranos. Cada futbolista en la cancha tiene que esforzarse. Estamos un deporte en el que juegan 11 contra 11, y no 11 contra 5. Así que ese es mi mensaje. Es un día triste porque estuvimos ganando 2-1. Si hubiéramos jugado un poco más de fútbol probablemente podríamos haber ganado el partido".