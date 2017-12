"Ahora toca disfrutar de esto", dice Armando Cooper, campeón en MLS y clasificado al Mundial

TORONTO, ON -- Lo había anticipado Román Torres el viernes por la mañana. El sábado un panameño estaría celebrando el título de la MLS. No fue el defensor de Seattle Sounders finalmente, pero sí lo fue el atacante de Toronto FC, Armando Cooper, que pudo jugar en la parte final de la MLS Cup.

"Tuve la chance de entrar", expresó Cooper. "Tuve una oportunidad y lastimosamente no la pude concretar -creo que me falta un poquito de suerte- pero estoy feliz de haber quedado campeón con este club que me abrió las puertas". El canalero se refirió al disparo que se estrelló contra uno de los postes de la portería de los Sounders, y cuyo rebote luego aprovechó Víctor Vázquez para anotar el segundo gol de TFC. "Cuando estaba por entrar a la cancha pensé que iba a tener una oportunidad pero finalmente no la pude aprovechar".



2017 termina de la mejor manera para Cooper. "Hablando de madurez y jerarquía, este es el mejor momento de mi carrera", aseguró. "También tuvo un gran momento cuando estuve en Rumania, tuve un buen paso allá. Todo eso me sirvió com experiencia en los últimos años. Ahora toca disfrutar de esto".

El centroamericano está de acuerdo con Michael Bradley. La MLS Cup no es el final, sino el punto de partida para lo que vendrá para el conjunto escarlata. "Esta temporada nos planteamos un montón de retos. En la temporada que viene nos propondremos muchos más, creo que aquí hay un equipo, una gran familia. Vamos por más".



"Haber clasificado a la Copa del Mundo y luego quedar campeón acá habla de que he tenido un gran año", valoró el atacante. "No he tenido demasiada continuidad acá, pero he tratado de dar lo mejor de mí durante los minutos que me han tocado. Creo que he aportado mucho".

"En este equipo hay una competencia por las posiciones muy sana. Creo que he tenido un bajón este año por el nacimiento de mi hija -he estado con la mentalidad mucho en ella-. Poco a poco me he ido recuperando", concluyó con ánimo feliz Armando Cooper.