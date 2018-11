Aaron Long, de New York Red Bulls y la selección de EEUU, es el Defensa del Año 2018 en MLS

NUEVA YORK (Miércoles 7 de noviembre, 2018) – Major League Soccer anunció hoy que Aaron Long -de New York Red Bulls- ha sido elegido como el Defensor del Año 2018 en la liga norteamericana. El central de 26 años es el primer jugador de un equipo del área de Nueva York en obtener este reconocimiento.

Ganadores del premio al Defensor del Año en la MLS:

2018: Aaron Long – New York Red Bulls

2017: Ike Opara – Sporting Kansas City

2016: Matt Hedges – FC Dallas

2015: Laurent Ciman – Montreal Impact

2014: Chad Marshall – Seattle Sounders FC

2013: Jose Goncalves – New England Revolution

2012: Matt Besler – Sporting Kansas City

2011: Omar Gonzalez – LA Galaxy

2010: Jamison Olave – Real Salt Lake

2009: Chad Marshall – Columbus Crew SC

2008: Chad Marshall – Columbus Crew SC

2007: Michael Parkhurst – New England Revolution

2006: Bobby Boswell – D.C. United

2005: Jimmy Conrad – Kansas City Wizards

2004: Robin Fraser – Columbus Crew SC

2003: Carlos Bocanegra – Chicago Fire

2002: Carlos Bocanegra – Chicago Fire

2001: Jeff Agoos – San Jose Earthquakes

2000: Peter Vermes – Kansas City Wizards

1999: Robin Fraser – LA Galaxy

1998: Lubos Kubik – Chicago Fire

1997: Eddie Pope – D.C. United

1996: John Doyle – San Jose Earthquakes