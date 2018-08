A dos tantos del récord, Zlatan reconoce su alegría: "Estoy super feliz, muy orgulloso"

“Significa mucho porque al principio de mi carrera habían muchos que pensaban que era bueno pero que no sabía anotar porque no marcaba muchos goles”, dijo 'Ibra' el jueves al respecto, tras el entrenamiento de su equipo.

Obviamente, el sueco no perdió la oportunidad para pasar la cuenta de cobro. “Cuando comenzó mi carrera muchos me criticaban porque supuestamente no era capaz de anotar goles”, dijo. “Un delantero que no anotaba. Que la derecha, que la izquierda, pero me dieron adrenalina. Así soy yo, le doy la vuelta y convierto esas cosas en motivación para trabajar duro”, detalló.