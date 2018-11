5 cosas que debes saber sobre Atlanta United, el campeón de la Conferencia Este de la MLS

El equipo de Gerardo Martino juega como local en el Mercedes-Benz Stadium, una joya arquitectónica y tecnológica inaugurada en 2017 y que en poco tiempo ha roto todos los récords de la MLS en cuanto a récords de asistencia de público, tanto en temporada regular como en Playoffs. No es descabellado pensar que más de 72.000 aficionados se congreguen el sábado 8 de diciembre en una MLS Cup histórica que enfrentará a Atlanta United y Portland Timbers.

Pero no solo ha tratado Martino con el material que conocía desde antes de su llegada a Major League Soccer. Bajo su mando, el fútbol floreció en otros jugadores nóveles -como el alemán Julian Gressel, al que es válido calificar como un 'descubrimiento' del rosarino- y en veteranos ya probados en el fútbol de Estados Unidos, como Darlington Nagbe, Jeff Larentowicz o el capitán Michael Parkhurst.

El 'experimento Martino' fue exitoso desde su inicio. Atlanta tomó por sorpresa a la mayoría de sus rivales, que no estaban prevenidos del poderío que nombres por entonces desconocidos como los de Almirón, Martínez, Héctor Villalba (y tantos más) podrían causar.

Al finalizar la temporada 2017, muchos de los equipos de la MLS comenzaron a buscar su 'fichaje Martino': jugadores sudamericanos, no del todo conocidos fuera de su ámbito, aunque con enorme capacidad de proyección en América del Norte y el fútbol internacional. Así llegaron, entre otros, 'Kaku' Romero Gamarra (New York Red Bulls), Diego Rossi (LAFC), Jesús Medina (New York City FC) o Andy Polo (Portland Timbers), entre otros.