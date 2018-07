5 candidatos con credenciales para el MVP de la MLS: Josef, Kaku, Piatti, Vela y Zlatan

Desde su llegada a mediados del 2014, Piatti se convirtió en el referente, ídolo, capitán y el crack histórico del club canadiense sustentado con número de goles marcados y asistencias registradas. El 2018 no ha sido la excepción.

En 2018, ha jugado 21 partidos de liga, en todos en el once inicial. Ha marcado 19 goles, y la pregunta ni siquiera es si obtendrá o no el Botín de Oro – ese parece tener su nombre escrito desde ya, es por puro protocolo que no se lo entregan aún; la cuestión es si anotara los 9 goles que le faltan para romper el récord de goles en una temporada. Josef es la definición de un killer nato en la liga norteamericana.