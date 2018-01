46 futbolistas fueron elegidos en las dos primeras rondas del SuperDraft de la MLS

FILADELFIA, Pensilvania -- El SuperDraft 2018 ya es una realidad concreta. Tras las dos primeras rondas de selección, 46 jóvenes futbolistas provenientes del sistema universitario fueron elegidos por los equipos de la MLS.

Los Angeles FC -un club que debutará en esta temporada- hizo historia al escoger al central portugués Joao Moutinho en el primer lugar del procedimiento puesto el viernes. Moutinho es el segundo futbolista en la historia del SuperDraft de la liga estadounidense que es elegido en el primer turno y procede de la Universidad de Akron. El primero de la 'saga' fue Steve Zahuani, quien en 2009 fue el primero en ser escogido ese año por el entonces equipo en expansión de Seattle Sounders. Además, Moutinho es el primer jugador nacido en Portugal en ser seleccionado en primer lugar en un SuperDraft de la MLS.



Además, LAFC se quedó con la tercera elección -tras un intercambio con D.C. United- y se quedó con el marcador de punta de la Universidad del Pacífico Tristan Blackmon. En esos primeros movimientos del proceso selectivo, LA Galaxy se quedó con el defensor Tomas Hilliard-Arce (segundo turno). Nunca antes los tres primeros escogidos en un SuperDraft de la MLS habían sido defensores.



Moutinho fue uno de los dos integrantes de la 'Generación adidas' seleccionados dentro de los primeros cinco turnos. FC Dallas (en la cuarta oportunidad) eligió al atacante Francis Atuahene, de la Universidad de Michigan.

La quinta selección fue para Chicago Fire, quien se quedó con el delantero español Jon Bakero, de la Universidad de Wake Forest. El hijo de José Mari Bakero fue elegido como el mejor futbolista del circuito universitario en 2017, y fue considerado el Jugador Más Valioso de la Prueba Anual de la MLS, llevada a cabo días atrás en la ciudad de Orlando.



Tres universidades contaron con dos futbolistas elegidos en la primera ronda: la Universiad de Duke, la Universidad de Wake Forest y la Universidad de Wisconsin.

Cuatro arqueros quedaron en la selección de la primera ronda, un récord en cuanto a la cantidad en la historia del SuerDraft.

32 universidades quedaron representadas en las 46 elecciones de las dos primeras rondas. Además, deportistas de diez nacionalidades distintas quedaron entre los 46 escogidos: Estados Unidos, Costa Rica, Inglaterra, Francia, Alemania, Ghana, Irlanda, Noruega, Portugal y España.



PRIMERA RONDA

1. Joao Moutinho (Los Angeles FC) - Defensor | Universidad de Akron

2. Tomas Hilliard-Arce (LA Galaxy) - Defensor | Universidad de Stanford

3. Tristan Blackmon (Los Angeles FC) - Defensor | Universidad del Pacífico



publicidad



4. Francis Atahuene (FC Dallas) - Delantero | Universidad de Michigan

5. Jon Bakero (Chicago Fire) - Delantero | Universidad de Wake Forest

6. Chris Mueller (Orlando City SC) - Delantero | Universidad de Wisconsin

7. Mason Toye (Minnesota United FC) - Delantero | Universidad de Indiana

8. Brandon Bye (New England Revolution) - Defensor | Universidad de Western Michigan

9. Mark Segbers (New England Revolution) - Defensor | Universidad de Wisconsin

10. Mo Adams (Chicago Fire) - Centrocampista | Universidad de Syracuse

11. Ema Twmasi (FC Dallas) - Delantero | Universidad de Wake Forest

12. Paul Marie (San Jose Earthquakes) - Defensor | Universidad Internacional de Florida

13. Eric Dick (Sporting Kansas City) - Arquero | Universidad de Buttler

14. Jon Gallagher (Atlanta United FC) - Delantero | Universidad de Notre Dame

15. Wyatt Omsberg (Minnesota United FC) - Defensor | Universidad de Dartmouth

16. Brian White (New York Red Bulls) - Delantero | Universidad de Duke

17. Justin FIddes (Vancouver Whitecaps FC) - Defensor | Universidad de Washington

18. Graham Smith (Sporting Kansas City) - Defensor | Universidad de Denver

19. Jeff Caldwell (New York City FC) - Arquero | Universidad de Virginia

20. Michael Nelson (Houston Dynamo) - Arquero | Universidad de SMU

21. Ben Lundgaard (Columbus Crew SC) - Arquero | Universidad de Virginia Tech

22. Alex Roldán (Seattle Sounders FC) - Centrocampista | Universidad de Seattle

23. Carter Manley (Minnesota United FC) - Defensor | Universidad de Duke





SEGUNDA RONDA

24. Pol Calvet Planellas (Los Angeles FC) - Centrocampista | Universidad de Pittsburgh

25. Alan Winn (Colorado Rapids) - Delantero | Universidad de UNC

26. Lucas Stauffer (Vancouver Whitecaps FC) - Defensor | Universidad de Creighton

27. Frantzdy Pierrot (Colorado Rapids) - Delantero | Universidad de Coastal California

28. Tim Kubel (Toronto FC) - Defensor | Universidad de Louisville

29. Mauro Cichero (FC Dallas) - Delantero | Universidad de SMU

30. Danny Musovski (San Jose Earthquakes) - Delantero | Universidad de Nevada - Las Vegas

31. Niko de Vera (New York Red Bulls) - Defensor | Universidad de Akron

32. Edward Opoku (Columbus Crew SC) - Delantero | Universidad de Virginia

33. Ricky Lopez-Espin (Real Salt Lake) - Centrocampista | Universidad de Creighton

34. Chris Lema (FC Dallas) - Centrocampista | Universidad de Georgetown

35. Mohamed Thiaw (San Jose Earthquakes) - Delantero | Universidad de Louisville

36. Oliver Shannon (Atlanta United FC) - Centrocampista | Universidad de Clemson

37. Gordon Wild (Atlanta United FC) - Delantero | Universidad de Maryland

38. Diego Campos (Chicago Fire) - Centrocampista | Universidad de Clemson

39. Tom Barlow (New York Red Bulls) - Delantero | Universidad de Wisconsin

40. Drew Skundrich (LA Galaxy) - Centrocampista | Universidad de Stanford

41. Xavier Gomez (Minnesota United FC) - Centrocampista | Universidad de Nebraska - Omaha

42. A.J. Paterson (New York City FC) - Defensor | Universidad de Wright State

43. Mac Steeves (Houston Dynamo) - Delantero | Universidad de Providence



publicidad



44. Jake Rozhansky (Columbus Crew SC) - Centrocampista | Universidad de Maryland

45. Markus Fjortoft (Seattle Sounders FC) - Defensor | Universidad de Duke

46. Drew Shepherd (Toronto FC) - Arquero | Universidad de Western Michigan