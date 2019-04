Zlatan no se fue celebrando su doblete sino incómodo con segundo tiempo de LA Galaxy

Carson, CA -- A pesar de haber marcado un doblete, llegar a cinco goles esta temporada y mantener su racha ganadora, Zlatan Ibrahimovic no salió del todo contento con el accionar de su equipo en a victoria (2-0) ante Philadelphia Union la noche de este sábado.

“La primera parte fuimos agresivos, directos, con posesión, con ritmo”, destacó el capitán y goleador de LA Galaxy sobre esos minutos en los que su equipo se puso arriba en el marcador. “En el primer tiempo enviamos un mensaje y creo que ellos no sabían qué hacer para detenernos”, comentó.

Pero llegó la segunda mitad y con ello la actitud de los locales cambió, algo que el ‘León Sueco’, no ve aceptable. “Lo hablamos en el entretiempo, que teníamos que salir marcar el tercero, el cuarto y seguir. Pero en lugar de ello casi permitimos uno”, se quejó Zlatan.

“Esto no puede pasar, no podemos relajarnos de esa manera”, soltó el capitán, al tiempo que usó la pobre campaña de La Galaxy en 2018 como un ejemplo para llamar la atención. “Si te relajas te cobran, y recordemos el año pasado cuando eso pasaba”, dijo.

Ibrahimovic insistió en que no se puede volver a transitar el camino ‘pedregoso’ de 2018. Tenemos una mentalidad que hay que mantener, porque sabemos por el año pasado que ir ganado 2-0 puede no ser suficiente”, tiró.

Zlatan desestimó que su incomodidad tuviera que ver con no haber podido conseguir un triplete cuando a los 36 minutos ya sumaba dos goles. “Obvio que lo estaba buscando (el tercer tanto), obvio que lo quería porque quiero anotar lo que mas se puede para ayudar al equipo, pero no importa quién anote”, aclaró.

“No me enfoco en otros jugadores, me enfoco en mí y en ayudar al equipo. Mi trabajo es marcar goles cada vez que tengo un chance. No tiene nada que ver con otros jugadores”, marcó contundentemente.