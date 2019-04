Zlatan celebra victoria, encuentra errores y se despacha en contra del VAR

“Mostraron la repetición (en la pantalla) y se puede ver que fue afuera (la falta). No quiero quejarme mucho, pero el que está viendo el VAR o estaba tomando café mientras pasaron las cosas o estaba disfrutando mucho el juego”, lanzó Ibrahimovic muy a su estilo.

Zlatan incluso dijo preferir que no existiera el asistente de video arbitral, si no se maneja correctamente. “Está bien tener errores y que el árbitro tenga errores, todos los tenemos. Pero cuando hay una decisión para el VAR y se comete el error, no tiene sentido tenerlo”.