Uriel Antuna, tras marcar para LA Galaxy: "Siempre habiá soñado cómo iba a ser mi primer gol"

“Cuando da el pase Diego, trato de acercarme para ayudar a mi compañero, no tanto pensando en meter el gol. Y cuando me la da, solamente la empujó”, terminó por describir el número 18 de LA Galaxy.

Antuna tenía al menos tres goles con el seleccionado Sub 20 de México y dos con el equipo Sub 21 del FC Groningen en Holanda. Con lo cual, su primer gol en MLS se convierte además en su primer tanto en una Primera División.

“Cuando estaba en Santos Laguna me sentía bien. En Holanda no me sentía así (con confianza) porque no estaba jugando suficientes minutos”, aceptó Antuna sobre su nivel y el grado de confianza que es evidente en cada partido.