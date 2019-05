Jona no está lesionado de gravedad y hará prueba para determinar si juega este sábado

Sin embargo, aunque el pronóstico es optimista, no está asegurado que el número 8 de LA Galaxy vea acción este sábado (4:00 pm ET) ante New York City FC.

La noticia entonces es positiva al determinarse que no hubo una lesión de gravedad, pero no está claro aún el tiempo que Jona podría estar fuera del terreno de juego. Aunque no se prevé que sea más de un partido si es que no supera la prueba de esfuerzo de este sábado.