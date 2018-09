Zlatan avisa en caso de clasificar a Playoffs: "No hay un equipo allá afuera que quiera enfrentarnos"

CARSON, California -- El aporte de Zlatan Ibrahimovic al LA Galaxy no se reduce a los 18 goles y 9 asistencias que suma en el terreno de juego. Ahora, justo en el momento cumbre de la Temporada Regular y cuando el equipo se 'cuelga’ de una ilusión, el suizo con sus palabras parece querer mantener el espíritu del equipo en lo alto.

“No hay un equipo allá afuera que quiera enfrentarnos cuando jugamos de la forma en que sabemos y podemos jugar”, aseguró Zlatan tras el entrenamiento de este jueves y de cara al crucial encuentro ante Vancouver Whitecaps FC el sábado (10 pm ET).

“Dom (Kinnerar) se hizo cargo unas dos semanas atrás, ahora le seguimos a él. Siempre he dicho que se siguen los resultados y los resultados hablan por sí mismos”, empezó por analizar el goleador.

“El primer juego con él nos encontramos abajo 0-3, regresamos y desafortunadamente volvimos a la confusión durante el partido. En el segundo juego lo hicimos muy bien, creo que no habíamos lucido así de bien en mucho tiempo”, soltó Ibra.

La confianza retornó al LA Galaxy de una forma que Zlatan no solo cree que pueden clasificar a los Playoffs, sino que pueden hacer mucho daño. “Somos un equipo de calidad y que es una amenaza para todos. Si tenemos un día como esos no creo que muchos equipos nos quieran enfrentar”, insistió el sueco.

De hecho Ibra tiene la idea de que hay más de uno haciendo fuerza para que LA Galaxy se quede afuera. “creo que muchos están deseando que no entremos en los Playoffs”, comentó antes de aceptar que de todas formas la situación es complicada y cada partido de aquí en más tiene implicaciones mayores.

“Hemos estado hablando de victorias obligadas por cuantas semanas ya. Recuerdo que a alguien no le gustaba llamarlos victorias obligadas. No recuerdo quién, pero yo estaba aquí”, tiro el sueco en referencia al rótulo de 'must win’ con el que se tilda al partido ante Vancouver.