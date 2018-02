¡Ya se armó!: Ídolo del Tri criticó duramente a Giovani dos Santos

Lo mostrado por México ante Bosnia fue realmente muy pobre, se esperaba más de los convocados, sobre todo porque necesitan amarrar un boleto y convencer de cara a los pocos meses que faltan para que arranque la justa mundialista. Sin embargo, Giovani dos Santos fue uno de los más criticados, sobre todo por Carlos Hermosillo, quien en el pasado vistiera la playera tricolor e incluso fuera mundialista.



“Que manera de insistir con Giovani dos Santos que fue y dio mucho a la selección, pero hace rato que no es ni la sombra, pero además capitán, por Dios. A la selección se llega por lo que haces, no por lo que hiciste”, escribió en su cuenta oficial de Twitter @CHermosillo27.



