‘Tuca’ Ferretti reveló el motivo por el que no toma el proceso con el Tri

Ricardo Ferretti fue presentado como el Director Técnico interino de la Selección Nacional de México y dejó claro, una vez más, que por el momento su paso en el banquillo tricolor es tempora l, ya que no piensa "traicionar" al equipo que le ha cumplido. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad considerar una futura oferta de la Federación Mexicana de Fútbol siempre y cuando se den las condiciones adecuadas.

“Cualquiera quisiera estar en este momento en mi lugar y cumplir con este proceso, pero también a lo mejor ellos no tienen lo que yo tengo en una institución como Tigres y la verdad, sinceramente yo creo que sería traicionar , apuñalar estos años a esta institución que tanto me ha apoyado”, puntualizó.

Leal a la institución con la que ha trabajado por más de diez años, en tres etapas diferentes, y con quien tiene contrato por tres años más, Ricardo Ferretti no se niega la opción de tomar las riendas del combinado azteca, pero para ello no debe tener contrato con los felinos, lo que por el momento no es una realidad.