Tri Femenil Sub-17 va por el boleto a una histórica Final en Uruguay

La Selección Mexicana Sub-17 ya hizo historia en el Mundial Femenino de Uruguay 2018 luego de clasificar por primera ocasión a las Semifinales de la competencia tras derrotar desde los once pasos a Ghana.



Tanto las rojas como las tricolores cuentan con 14 jugadoras que fueron parte de sus respectivos equipos en la competencia de zona previa al Mundial, pero únicamente una jugadora, Nicole Soto, no sabe a qué se enfrentará ante las rivales al no haber jugador ante ellas; en tanto que de las de Canadá son Jade Rose y Wayny Balata no tuvieron minutos ante México.