México

Torres Nilo mantiene la esperanza de ir al Mundial

El defensa no está entre los convocados por Juan Carlos Osorio, pero se mantiene con la ilusión de formar parte de representar al Tri en Rusia 2018.

El mexicano Jorge Torres Nilo, defensa del Tigres, campeón mexicano, dijo que ve complicado el panorama para asistir a la Copa del Mundo Rusia 2018, pero no pierde la esperanza y trabaja por si en algún momento es requerido por el colombiano Juan Carlos Osorio, técnico del Tri.



El zaguero asistió a Sudáfrica 2010 y aunque no jugó, saboreó el sabor de la competición y busca repetirlo, pero tiene poco a su favor ya que en el proceso de Osorio, en 2016 fue llamado para 11 partidos pero en 2017 no fue convocado y su último juego ocurrió el 11 de octubre de 2016 ante Panamá en Chicago.



"Ahora mismo la verdad es que el panorama no está muy bueno para ir (a la selección), en teoría, pero siempre lo he dicho, mi futuro depende de Dios, hago mi mejor esfuerzo y no pierdo la esperanza de asistir", declaró Torres Nilo en conferencia de prensa.



En el lateral izquierdo, posición de Torres Nilo, Osorio ha llamado con mayor regularidad a Jesús Gallardo (Pumas UNAM) y a Luis Reyes (Atlas) por lo que las posibilidades del zaguero de Tigres de regresar al Tricolor son remotas.

El defensa, de 30 años, evitó las comparaciones con sus colegas y señaló que él tiene "muy definidas" sus cualidades y está consciente de sus posibilidades "a mí me tocó ir a Sudáfrica y si me preguntas, en ese entonces, siete meses antes, lo veía muy difícil".



Estimó que Osorio "ya tiene en mente a la mayoría de los integrantes" que asistirán a Rusia y estimó que el próximo amistoso, ante Bosnia y Herzegovina, del 31 de enero, en San Antonio Texas, "será para observar a algunos jugadores", a quienes les deseo éxito aunque remarcó: "de aquí al Mundial puede pasar cualquier cosa".





Para ese partido, Osorio llamó de Tigres a Luis Rodríguez, Hugo Ayala, Javier Aquino y Jürgen Damm, quienes primero cumplirán el partido ante Pachuca, el sábado, en la cuarta jornada del Clausura mexicano y domingo se reportarán con el Tri en Ciudad de México.