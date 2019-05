'Tata' Martino sobre 'Chucky' Lozano: "No me planteó cuando pueda estar listo"

El entrenador del Tricolor dejó claro que espera poder contar con ' Chucky ', pero que no apresurarán su recuperación de ninguna manera.

"Solo me preocupa que el jugador se ponga bien, si se pone bien y no puede formar parte de nosotros, al menos contribuimos a que se mejore. Lo principal es que el jugador este al cien por ciento para enfrentar todo lo que viene. Nosotros no necesitamos un futbolista para 30 días, sino para 4 años", indicó.