'Tata' Martino: “Hablé con Iván y Gudiño, se tienen que sentir jugadores de selección”

“Como les decía a los chicos, sobre todo a Iván, porque Marco ya es un jugador con mucha experiencia que conoce de este tipo de situaciones, -y lo mismo le dije a Gudiño-, ellos ya son, y se tienen que considerar jugadores de selección. Circunstancialmente por los próximos 30 días les toca no estar, y yo entiendo que es difícil y triste quedar fuera de una Copa Oro, hoy les tocó a ellos, pero no hay nada que no me haga pensar que en septiembre puedan estar dentro”, declaró el técnico del combinado azteca.