Ricardo Ferretti coquetea la continuidad como técnico del Tri: “convenzan a Tigres”

NASHVILLE, Tennessee.- Parece ser que la idea de quedarse en definitiva como técnico de la Selección Mexicana está permeando en la cabeza de Ricardo Ferretti, quien ya no da evasivas tajantes y, por primera vez, le abre la puerta a cumplir con el proceso rumbo a Catar 2022.

Aunque la ecuación no es sencilla: Tigres tendría que correrlo o la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) debería pagar la cláusula de rescisión en su contrato para que después tome las riendas del Tri sin remordimientos.

“Sí, la única posibilidad es que convenzan a Tigres, tengo tres años de contrato y quiero cumplirlos. Ya he explicado las razones, la única posibilidad es que Tigres, así tajantemente me despida, desempleado no me quiero quedar, estoy acostumbrando a hacerlo, llevo 52 años en lo mismo y muy a gusto”, destacó.

“Creo que sí hay cláusula, no sé la cantidad, pero tengo entendido que sí hay. La cosa es que en primer lugar quiero cumplir con mi contrato, entonces no me queda llegar y decirles. Si se diera, no es porque yo estoy queriendo llegar, sí a lo mejor puedo ser una pieza de apoyo, de ayuda para el equipo, los jugadores y lograr lo que la federación pretende a base de trabajo, ahí sí”, añadió.

Lo cierto es que tiene el compromiso con la FMF para tres partidos más, es decir, el cotejo de este martes ante Estados Unidos y la Fecha FIFA doble de noviembre. Después espera estar dirigiendo sólo a los Tigres, más allá de que cuente con el apoyo del gremio futbolístico y, muy en especial, de los futbolistas que ha tenido en sus convocatorias.