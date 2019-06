Rafael Dudamel: “Para Venezuela es un lujo enfrentar a México”

“Después los que no viven en un camerino, que no analizan más allá del resultado siguen pensando en Venezuela como una cenicienta... está bien que sigan así, hay que mantener la claridad y consciencia de lo que vamos logrando y seguir ganándonos el respeto ”, dijo.

Finalmente, Dudamel fue cuestionado sobre “ qué pasaría si Venezuela jugará Copa Oro ”, situación que no quiso dar a detalle por respeto a las selecciones de Concacaf.

“No me atrevo a hacer un ejercicio irreal porque no nos planteamos abandonar una confederación para ir a otra pretendiendo que se nos haga más fácil una clasificación a un Mundial porque detrás de ello está que nuestros equipos no puedan jugar Copa Libertadores y Sudamericana y tampoco nos interesa”, concluyó.