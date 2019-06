Rafa Márquez crítica a los jugadores mexicanos: "Hoy se conforman con tener seguidores"

Rafael Márquez es una voz más que autorizada para hablar sobre las ausencias y falta de compromiso de los jugadores con la selección mexicana, no solo por su trayectoria sino porque siempre portó y defendió la playera tricolor cuando le fue requerido.

Consciente de los cambios y la evolución del balompié, no solo en México , sino al rededor del mundo, el Kaiser mexicano considera que "los chicos hoy se conforman con tener tantos seguidores o ganar tres pesos en lugar de ganar un millón y lamentablemente eso está perjudicando al futbolista".

Si bien reconoce que los cambios son inevitables, Márquez Álvarez piensa que hoy en día lo inflado de los sueldos, así como el impacto y trascendencia de las redes sociales, afecta el actuar y pensar de los futbolistas, generándoles "confort o un compromiso no tan importante con la selección".

Sin embargo, Rafa cree que no todo está perdido porque, sin decir nombres, aseguró "todavía hay gente responsable que tiene bien puesta la camiseta y puede intentar cambiar el pensamiento de los jugadores jóvenes para que tengan más compromiso con el país y, en una palabra, sean más profesionales".

A su vez, el ex defensa tricolor, no dudó en ser crítico, pero no solo con los jugadores, sino también con los directivos, esos que buscan cumplir sus intereses y conseguir dinero a costa del deporte.