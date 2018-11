¿Qué jóvenes volveremos a ver en el Tri y qué jóvenes no?

En tanto que entre los jugadores que menos retribuyeron con resultados las oportunidades dadas y por lo cual no deberían ser reconsiderados, hasta no demostrar que tienen lo necesario, se encuentran Gerardo Arteaga, juvenil de Santos que pocos minutos ha sumado en el Apertura 2018 y que en la cancha con el Tri tuvo tres encuentros, dos titularidades y una entrada de cambio, en los que no solo se ganó una amarilla, sino que no pudo reforzar la defensa.