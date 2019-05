Pese al trajín, Lainez y Macías apuntan a la titularidad en debut de Mundial Sub-20

Este miércoles, a un día de la presentación oficial del Tri en el Mundial Sub 20 de Polonia , el cuerpo técnico encabezado por Diego Ramírez y Roberto Meraz , jugador de Monarcas Morelia, se dijeron listos para enfrentar el torneo.

“El mejor escenario sería que si (jueguen Lainez y Macías), tenemos que tomar en cuenta la cuestión del viaje, sobre todo en el caso de Juan, Diego ya estaba aquí en Europa, lo evaluaremos en el resto del día, sobre todo ver cómo se sienten porque yo tomo mucho en cuenta el sentir del jugador, si se siente apto o no y si es así es muy probable que los tomemos en cuenta”, expresó.

Los resultados previos en los juegos de preparación del equipo mexicano, no han sido buenos, contando con un empate contra Arabia Saudita y dos derrotas, por mismo marcador de 3-1, ante sus similares de Colombia y Nueva Zelanda. Tras ser cuestionados sobre este tema, Meraz aseguró que: “A pesar de los resultados sabemos que lo importante es el partido de mañana, hay que afrontarlo de la mejor forma y estamos preparados para eso”, dijo el seleccionado.

“No debemos pensar en que Italia no trae a sus figuras, sería menospreciar al rival y sería un error. Si uno, dos o tres futbolistas no están por alguna razón eso no tiene nada que ver con nosotros”, señaló Ramírez.