Para Marco Fabián, el talento de los mexicanos “no está lejos de los argentinos y brasileños”

Marco Fabián lo tiene claro. El mediocampista considera que en México hay muchos jugadores talentosos y que la distancia con los argentinos y brasileños no es tan grande como se piensa, pero sí dejó cuáles son las ventajas que tienen los futbolistas de esos dos países.

“Como talento no estamos tan lejos de los grandes, la diferencia es que a los argentinos y brasileños los puedes ver por todo el mundo. El roce que tienen hace que crezcan mucho más rápido. Tienen facilidad de poder estar en selección, acá la falta de oportunidad se ve. En Europa solo estamos 13 y me parece que podrían ser muchos más”, dijo Fabián en entrevista exclusiva con Univision Deportes .

Fabián también de lo que espera para el segundo partido amistoso ante Argentina, luego de su derrota por 2-0 en el primer encuentro. “Hay que ser realistas, no hicimos lo que debíamos hacer, no hay que poner excusas. No aprovechamos las jugadas de gol, al final ellos sí. Lo positivo es ir conociéndonos cada día más, hay varios chicos que son nuevos en el grupo”, manifestó.