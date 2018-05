México

Opinión | Rusia 2018, redención o condena para el método de Osorio

No hay que darle muchas vueltas al asunto. El ‘Profe’ colombiano es uno de los entrenadores más resistidos en las últimas décadas en la Selección Mexicana. Y más allá de la nacionalidad y de los resultados, que de por sí son más que positivos, lo que mantiene divorciada a la afición con el banquillo tricolor son los métodos que usa para dirigir.

En primera instancia está la famosa rotación. Esa bandera con la que llegó triunfante después de su paso por Atlético Nacional y Once Caldas en su natal Colombia, no termina de convencer al aficionado mexicano. A pesar de que los jugadores que suele convocar hablan maravillas de ese sistema, ya que les da posibilidades a todos de jugar y competir por un puesto en el once titular.



publicidad

Luego está su supuesta falta de conocimiento del fútbol local. Cada vez que hay convocatorias y quedan por fuera jugadores importantes del medio local, enseguida llueven las críticas hacía el timonel colombiano. Ya que asiste poco a los estadios mexicanos para ver los partidos de la Liga MX.

Sus constantes viajes a Europa para reunirse con jugadores mexicanos. Si bien no está para nada mal que un técnico visite a sus jugadores en sus clubes, si está mal visto que se hagan tantas giras y en tan poco tiempo.

Además, se ve la preferencia de Osorio por los jugadores que juegan en Europa, sobre los que juegan en México.



¿México no tiene un 10 definido para el Mundial? La Volpe le manda mensaje a Osorio Univision 0 Compartir



Por último, y no menos importante, el sistema de juego que instauró Osorio desde su llegada. Al aficionado mexicano le gusta que su equipo vaya al frente, busque siempre el gol, que tenga vocación ofensiva y sobretodo que tenga fútbol vistoso. Algo que con Osorio no pasa, a pesar de los buenos resultados.

Si bien todo lo anterior es el común denominador entre el grueso de los aficionados del ‘Tri’, Osorio logró clasificar a México al Mundial de Rusia de manera holgada y se espera que pueda hacer un buen papel en el grupo que comparte con Alemania, Corea del Sur y Suecia.

Por su parte, los jugadores tienen claro que pueden llegar a jugar por lo menos cinco partidos en Rusia, de la mano del colombiano que ya trabaja con varios elementos para llegar de la mejor manera a la cita orbital.



Resta esperar a que México termine su participación en Rusia, para determinar quién tenía la razón, si Osorio con sus cuestionados métodos o los aficionados que quieren volver a ver a un mexicano al comando del Tri.