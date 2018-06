Opinión | México y el deseo de convertirse en 'grande' en el futbol

‘Chicharito’, Ochoa, Guardado, Herrera, etc. están ante la posibilidad de convertirse en el equipo distinto, el que nos dé la alegría de aspirar a meternos entre los ocho mejores, que callen a críticos, que demuestren que lograron lo que muchos intentaron; la gloria los espera, si es que ellos lo desean; si le ganan a Brasil por primera ocasión se habrá derrotado a dos campeones del mundo en el Mundial y además, tan cerca de la instancias importantes, ahora si se puede comenzar a soñar; porque es eso, la gloria… o convertirse en una generación más que lo quiso y no pudo, que lo buscó y no lo encontró, que lo trabajó, pero no le alcanzó.