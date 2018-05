Opinión| Es una falta de respeto que el 'Gallito' y Pizarro no vayan a Rusia 2018

Lamentable y ridículo. Así defino el hecho de que los dos mexicanos con mayor nivel en la Liga MX no fueran considerados por Juan Carlos Osorio en su prelista de 28 futbolistas para la Copa Mundial de Rusia 2018.

Me parece exageradamente difícil comprender y asimilar que tanto el 'Gallito' Vázquez como Rodolfo Pizarro no jugarán el próximo Mundial.

El timonel de la Selección Mexicana tendrá sus razones, pero lo que no se puede negar es que en el país no existen dos futbolistas con las mismas capacidades que los anteriormente mencionados.

Si Santos Laguna se encuentra en la gran final del Clausura 2018, en gran parte se lo debe al ‘Gallito’. El contención es un monstruo en el medio campo, es el núcleo que cualquier equipo desea tener y ese jugador experimentado, que además de robar un sinfín de balones, circula el esférico por todo el campo e imprime esa dosis de tranquilidad necesaria en todo momento.





Por más que Osorio reitere que el juego aéreo es un fundamental en una Copa del Mundo, la estatura NO PUEDE SER UN PRETEXTO para no convocarlo.

Si ese fuera el caso, ni Andrea Pirlo ni Phillip Lahm, entre otras leyendas, hubieran jugado un Mundial.

Juan José Vázquez demostró en el 2014 ante Brasil que el tamaño no se pelea con el talento y que no existe un mexicano que domine esa posición como él.

La ausencia de Pizarro es aún más severa ya que a diferencia de Vázquez, Osorio si lo había convocado durante este proceso mundialista.

Rodolfo cuenta con cualidades poco antes vistas en un futbolista mexicano y sus capacidades para desequilibrar, asistir y definir no las tiene nadie.

Osorio justificó su no convocatoria debido a que compite directamente con Giovani dos Santos. ¿Realmente existe punto de comparación? Uno fue baluarte para que Chivas conquistará la Liga de Campeones de la Concacaf y el otro se la ha pasado lesionado, y en muy bajo nivel, con el Galaxy en la MLS.





No somos ni Brasil ni Alemania. En México no contamos con una enorme camada de futbolistas élite, por ende, es una falta de respeto que ambos no tengan cabida en una prelista de 28 jugadores.

Solo el tiempo dirá si Osorio tomó la decisión correcta, lo único que nos queda es esperar que en Rusia no se extrañe a un verdadero ‘5’ y a un joven con todas las virtudes para cambiar el desenlace de un encuentro.