Opinión | El Tri como José Alfredo Jiménez: “Nada me han enseñado los años”

Y es que al igual que José Alfredo siento que “Nada me han enseñado los años”, la misma desilusión de cada cuatro años se manifiesta en nosotros y “siempre caigo en los mismos errores”. En 1994 fueron los penales y la no inclusión de Hugo Sánchez, en 1998 una mala marca ante Alemania, en el 2002 el exceso de confianza ante Estados Unidos, en el 2006 un golazo de Maxi Rodríguez, en el 2010 la desconcentración en defensa y el ‘Bofo’ Bautista, en el 2014 un penal inexistente y en este 2018 ¿qué vamos a decir?

La realidad es que México no sabe asumir su responsabilidad, porque en cada uno de los Mundiales existieron opciones para un mejor camino; ahora Suecia abría la vereda al quinto partido, pero México escogió el camino difícil y ahí nuevamente perdió. Para muchos es mala suerte, porque al Tri siempre le tocan grandes equipos en la serie de los 16, que si Bulgaria fue el mejor de la historia, que si Estados Unidos tenía más mentalidad, que si Argentina es una potencia y que si Holanda está debajo de los grandes porque ha jugado tres finales; la realidad es que los nuestros no matan porque no saben y también porque no pueden.